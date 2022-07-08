Выставка "Руководители церкви Грузии" заработала онлайн

8 июл. 12:41

Выставка "Руководители церкви Грузии" стала доступна в онлайн-пространстве, сообщает пресс-служба Национального архива.

В релизе отмечено, что экспозиция выставки объединяет материалы, изображающие произведения первых отцов грузинской церкви, католиков и католикос-патриархов.

"Экспонаты включают исторические документы, рукописи, фотографии и другие архивные материалы, хранящиеся в Национальном архиве, а также памятные вещи патриархов, которые хранятся в различных частных коллекциях", приводит сообщение Sputnik Грузия.

Уточняется, что открытие выставки приурочено к 105-летию восстановления автокефалии грузинской православной церкви.