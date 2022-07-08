Директор Секретной службы США ушел в отставку

Директор Секретной службы США Джеймс Мюррей покинул свой пост. Об этом говорится в опубликованном 7 июля заявлении президента США Джо Байдена и его супруги.
Они также поблагодарили его за службу США, передает ТАСС.
"Мы невероятно признательны ему за службу стране и нашей семье", - сказано в документе.
Причины отставки не сообщаются.
Мюррей был назначен на пост в мае 2019 года по решению занимавшего в то время пост президента США Дональда Трампа. Секретная служба США является структурой Министерства внутренней безопасности. Она отвечает за охрану первых лиц страны.