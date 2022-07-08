КЧР проведет фестиваль "Аланские игры" в честь праздника Курбан-байрам

8 июл. 12:21

Более 300 человек из регионов Северного Кавказа примут участие в фестивале карачаево-балкарской культуры и спорта "Аланские игры", посвященном празднику Курбан-байрам, рассказал в пятницу организатор мероприятия, имам мечети поселка Октябрьский Алибек Тоторкулов.

"В третий день празднования Курбан-байрама, 11 июля, состоятся карачаево-балкарские (аланские) игры, посвященные великому празднику. Кульминацией мероприятия станут состязания по перетягиванию каната на Кубок фестиваля, где примут участие команды по пять человек из районов КЧР и других регионов Северного Кавказа", - приводит слова собеседника ТАСС.

Фестиваль пройдет в парке поселка Октябрьский в Прикубанском районе республики.