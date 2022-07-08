Аэропорт Алматы прекратил дозаправку самолетов из-за нехватки топлива

Международный аэропорт Алматы приостановил дозаправку рейсов с технической посадкой, топлива, как местного, так и импортного не хватает, также существуют проблемы с его доставкой, сообщает пресс-служба авиагавани.
Уточняется, что до улучшения ситуации с топливом дозаправка прекращена "во избежание приостановки регулярных пассажирских и коммерческих грузовых рейсов".
В июле стартовал запланированный ремонт Павлодарского нефтехимического завода, о чем аэропорты и авиакомпании были заблаговременно уведомлены.