Бывшего президента ФИФА и главу УЕФА оправдали по делу о мошенничестве и коррупции

8 июл. 11:59

Бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини оправдали по делу о мошенничестве и коррупции. Такое решение вынес Федеральный уголовный суд Швейцарии, сообщает агентство Reuters.

86-летнему швейцарцу и 67-летнему французу грозило до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2021 года федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения Блаттеру и Платини в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн) в пользу Платини. Они также проходили по делу о мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. В 2015 году его отстранили от футбольной деятельности на 8 лет по делу о переводе Платини 2 млн швейцарских франков. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. В 2021 году Блаттера дисквалифицировали еще на 6 лет и 8 месяцев.

Платини занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год. Осенью 2015 года он был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности, однако позднее этот срок сократили до 4лет. Отстранение истекло в октябре 2019 года.



