Четыре горных села газифицируют в Дагестане

8 июл. 11:55

В высокогорном Докузпаринском районе Дагестана стартовало строительство газопровода общей протяженностью более 14,5 тыс м. Об этом сообщил глава района Магомед Шамилов, уточнив, что реализация проекта позволит газифицировать четыре сельских поселения.

"В текущем году начато строительство межпоселкового подводящего газопровода село Микрах-Текипиркент-Кавалар с ответвлением к селу Каладжох протяженностью 14 552 м", - сказал он.

Благодаря реализации проекта, будут впервые газифицированы четыре сельских поселения - село Текипиркент, сельсовет Килерский, в состав которого входят девять населенных пунктов, сельсовет Микрахский и село Каладжух, передает ТАСС.