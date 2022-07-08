СМИ: Пашинян попросил Путина разрешить встретиться с Эрдоганом

8 июл. 11:47

Премьер Армении Никол Пашинян в ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным рассказал о контактах, которые направлены на нормализацию отношений Еревана и Анкары.

Напомним, разговор состоялся инициативе армянской стороны. Как сообщил Кремль, армянский глава правительства позвонил Путину исключительно для того, чтобы информировать российского лидера о предпринятых шагах по нормализации армяно-турецких отношений и достигнутых договоренностях.

При этом армянское издание "Грапарак" заявляет, что Пашинян запросил у Путина разрешение на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.