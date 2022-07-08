На четырех предприятиях в Ингушетии будут работать более 200 осужденных

8 июл. 11:36

В Ингушетии на четыре промышленных предприятия трудоустроят более 200 осужденных. Об этом сообщили в правительстве республики.

В марте 2022 года ФСИН России и правительство Ингушетии заключили соглашение о взаимодействии и дорожную карту. Согласно договоренности, в республике создадут 239 места для размещения осужденных к принудительным работам. Планируется, что все они будут трудиться на четырех предприятиях - "Птицекомплекс "Южный", "4БРА", "Альянс" и "ВАЛЛИ".

Отмечается, что сотрудники ФСИН изучили возможности создания на базе предприятий исправительных центров, изолированных участков, функционирующих как исправительные центры.

"На сегодня с швейной фабрикой "4БРА" заключено соглашение о намерениях создания участка на 200 осужденных, и на 50 человек с предприятием "Альянс", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.