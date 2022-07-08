В России за сутки выявили 3 464 случая коронавируса

8 июл. 11:27

За минувшие сутки в России выявили 3 464 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 556, в Санкт-Петербурге - 273, в Подмосковье - 279. В Краснодарском крае - 93, в Ставропольском крае - 71, в Крыму - 26, в Дагестане - 4, в Кабардино-Балкарии - 6, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 22, в Ингушетии - 4, в Северной Осетии - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 455 274.

Госпитализированы за сутки 1 266 человек. Выздоровели 2 787 пациентов, за все время - 17 882 978.

Умерли за сутки 49 человек, с начала пандемии - 381 499.