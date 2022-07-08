Ингушетия улучшит электроснабжение в Назрановском районе

8 июл. 11:23

Специалисты компании "Россети Северный Кавказ" начали капремонт высоковольтной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) в Ингушетии, который позволит улучшить электроснабжение для 21 тыс жителей двух сельских поселений в Назрановском районе.

"Энергообъект напряжением 35 кВ и протяженностью порядка 13 км обеспечивает электроснабжение сельских поселений Кантышево и Долаково Назрановского района Ингушетии, где в совокупности проживают порядка 21 тыс. человек и расположено 14 социально значимых учреждений", - говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании, опубликованном в пятницу.

Уточняется, что к работе привлечены восемь специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов.