ФНБ выделит 436 млрд рублей на строительство дорог М11 и М12

8 июл. 11:14

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ), являющегося государственным резервным фондом страны, свыше 436 млрд рублей на строительство скоростных трасс М11 Москва - Санкт-Петербург и М12 Москва - Казань.

Согласно поручению премьера, Минтранс до 12 июля должен доработать и направить на повторное согласование нормативные акты, необходимые для доведения 436,1 млрд рублей из ФНБ на строительство автодорожного обхода Твери в составе трассы М11 и объектов строящейся магистрали М12 Москва - Нижний Новгород - Казань, а также Казань - Екатеринбург.

К 20 июля Минфин должен согласовать указанные нормативные акты и после их издания правительством довести средства на указанные проекты.

Напомним, за июнь ФНБ сократился на 1 трлн 700,95 млрд рублей, достигнув на 1 июля 10 трлн 774,982 млрд рублей.