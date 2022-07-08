Казахстан вышел из валютного соглашения СНГ

8 июл. 11:10

Казахстан утвердил протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета СНГ, подписанный в 2013 году.

"Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года", - говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева.

Стоит отметить, что документ опубликован в базе нормативно-правовых актов и вступает в силу со дня его подписания.

Комитет был организован для содействия организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближения и совершенствования валютного законодательства стран СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.