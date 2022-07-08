Глава Минобороны Израиля встретился с президентом Палестины

8 июл. 11:08

Президент Палестины Махмуд Аббас и министр обороны Израиля Бени Ганц провели переговоры в Рамалле в преддверии визита в Палестину президента США Джо Байдена.

По данным издания The Washington Post, на встрече обсуждалась "координация действий в области безопасности".

"Стороны договорились продолжать координацию в области безопасности и избегать действий, которые могут вызвать нестабильность", говорится в публикации.

В завершение визита Ганц пожелал Аббасу и палестинскому народу счастливого Ид аль-Адха, мусульманского праздника, который начинается в эти выходные.