В Москве начала работу ярмарка продуктов из Кубани

8 июл. 11:05

Постоянная ярмарка "Краснодарские продукты" открывают в Москве, торговая площадка будет работать по улице Перерва, 52 с 8:00 до 20:00.

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, товары на ярмарке представят более 20 фермеров края.

"В Москве открываем постоянно действующую ярмарку. Ежедневно на этой площадке будут представлены лучшие товары – сыры, мясо, колбасные и молочные изделия, мед, варенье. Уверен, они будут пользоваться спросом, поскольку все продукты высококачественные, выращенные на Кубани", - поделился региональный лидер.