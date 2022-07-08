Мэр поздравил москвичей с Днем семьи, любви и верности

8 июл. 10:52

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал поздравление с Днем семьи, любви и верности.

Он напомнил, что праздник связан с почитанием святых Петра и Февронии Муромских, "чья жизнь является образцом взаимной любви и преданности друг другу". "Семья - главный источник радости и счастья, надежный оплот для каждого человека. Именно в семье он учится уважать старших, получает первые уроки добра и любви, лучше понимает родную историю и культуру. В этот день мои особые слова благодарности - людям, которые вместе уже несколько десятилетий", - сообщил Собянин.

Напомним, в этом году День семьи, любви и верности впервые отмечается в России как официальный праздник.