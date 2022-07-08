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Американцы встали на сторону Путина

Американцы встали на сторону Путина

Ситуация вокруг Украины расколола американское общество, сообщает издание Foreign Policy.

Как пишет журнал, часть жителей США поддерживают российского лидера Владимира Путина и выступают против поставок оружия Украине.

"Москва нашла активных союзников в США. Многие члены Республиканской партии открыто встали на сторону России", - заявили авторы статьи, отметив, что такой позиции придерживаются как правые, так и левые.

Как пример издание привело ведущего популярного шоу в США на канале Fox News Такера Карлсона, у которого, по их мнению, "прокремлевские" высказывания.

"Между тем, светило американских левых интеллектуалов Ноам Хомский назвал расширение НАТО главной причиной конфликта на Украине", - подчеркнули авторы, добавив, что многие также подвергают критике деятельность Владимира Зеленского.

В публикации подытожили, что все вышеперечисленные события говорят о расколе внутри американского общества.

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