Американцы встали на сторону Путина

8 июл. 10:42

Ситуация вокруг Украины расколола американское общество, сообщает издание Foreign Policy.

Как пишет журнал, часть жителей США поддерживают российского лидера Владимира Путина и выступают против поставок оружия Украине.

"Москва нашла активных союзников в США. Многие члены Республиканской партии открыто встали на сторону России", - заявили авторы статьи, отметив, что такой позиции придерживаются как правые, так и левые.

Как пример издание привело ведущего популярного шоу в США на канале Fox News Такера Карлсона, у которого, по их мнению, "прокремлевские" высказывания.

"Между тем, светило американских левых интеллектуалов Ноам Хомский назвал расширение НАТО главной причиной конфликта на Украине", - подчеркнули авторы, добавив, что многие также подвергают критике деятельность Владимира Зеленского.

В публикации подытожили, что все вышеперечисленные события говорят о расколе внутри американского общества.