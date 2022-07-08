Американцы встали на сторону Путина

Ситуация вокруг Украины расколола американское общество, сообщает издание Foreign Policy.
Как пишет журнал, часть жителей США поддерживают российского лидера Владимира Путина и выступают против поставок оружия Украине.
"Москва нашла активных союзников в США. Многие члены Республиканской партии открыто встали на сторону России", - заявили авторы статьи, отметив, что такой позиции придерживаются как правые, так и левые.
Как пример издание привело ведущего популярного шоу в США на канале Fox News Такера Карлсона, у которого, по их мнению, "прокремлевские" высказывания.
"Между тем, светило американских левых интеллектуалов Ноам Хомский назвал расширение НАТО главной причиной конфликта на Украине", - подчеркнули авторы, добавив, что многие также подвергают критике деятельность Владимира Зеленского.
В публикации подытожили, что все вышеперечисленные события говорят о расколе внутри американского общества.