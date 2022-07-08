Баку приглашает российский бизнес в Азербайджан

Встреча советника Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций Зохраба Гадирова, торгового представителя Азербайджана в России Руслана Алиева и управляющего партнера российской компании ТехноНИКОЛЬ Сергея Колесникова прошла в Москве.
Как сообщает Trend, стороны обменялись мнениями о возможностях расширения двустороннего сотрудничества в инвестиционной и бизнес-сферах.
Гадиров рассказал о мерах, принимаемых для устойчивого улучшения бизнес-среды в Азербайджане, создания и развития промзон, а также об Алятской свободной экономической зоне, создающей дополнительные возможности для привлечения инвестиций в ненефтяной сектор.