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Баку приглашает российский бизнес в Азербайджан

Баку приглашает российский бизнес в Азербайджан

Встреча советника Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций Зохраба Гадирова, торгового представителя Азербайджана в России Руслана Алиева и управляющего партнера российской компании ТехноНИКОЛЬ Сергея Колесникова прошла в Москве.

Как сообщает Trend, стороны обменялись мнениями о возможностях расширения двустороннего сотрудничества в инвестиционной и бизнес-сферах.

Гадиров рассказал о мерах, принимаемых для устойчивого улучшения бизнес-среды в Азербайджане, создания и развития промзон, а также об Алятской свободной экономической зоне, создающей дополнительные возможности для привлечения инвестиций в ненефтяной сектор.

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