В Армянске нарколог и медсестра оформляли фиктивную вакцинацию от коронавируса

8 июл. 10:26

В Крыму возбуждено уголовное дело по фиктивной вакцинации от коронавируса, фигурантами дела стали врач и медсестра центральной больницы Армянска.

"Установлено, что врач психиатр-нарколог и медицинская сестра учреждения здравоохранения за денежное вознаграждение, используя свое служебное положение, неправомерно внесли в Единую государственную информационную систему ложные сведения о проведении вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции Сovid-19 лиц без фактического ее проведения", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю в пятницу.

Статья «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру» предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.