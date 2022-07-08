В КБР стартуют пять прорывных проектов

8 июл. 10:24

В Кабардино-Балкарии в ближайшие годы будут реализованы пять прорывных проектов, сообщил министр экономического развития региона Борис Рахаев в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации, посвященного реализации моделей экономического развития субъектов СКФО.

По его словам, благодаря реализации проектов будут созданы 39 тыс новых рабочих мест.

"Проект комплексной застройки двух микрорайонов в городе Нальчике "Мэй" и "Восточный", куда планируется инвестировать порядка 55,7 миллиарда рублей. В проект создания рекреационного комплекса "Эльбрус" планируется привлечь порядка 39,5 миллиарда рублей, в возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд в Тырныаузском месторождении — 46 миллиарда рублей. И идет активная работа в части тепличного комплекса в Чегемском районе, куда инвестор планирует направить 18,4 миллиарда рублей. В проект, связанный с IT-технологиями, предполагается инвестировать 1,2 миллиарда рублей", - приводит слова собеседника ТАСС.

Рахаев подчеркнул, что реализация этих проектов "создаст прорыв в экономике региона, позволит поднять показатели социально-экономического развития и макроэкономические показатели".