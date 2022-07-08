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Дипломаты из Британии не смогут посещать здание Совфеда РФ

Дипломаты из Британии не смогут посещать здание Совфеда РФ

Комитет Совета Федерации по регламенту запретил послу Деборе Броннерт Великобритании и другим британским дипломатам посещать здание верхней палаты парламента России, сообщил председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Комитет СФ по регламенту в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации послу Великобритании в РФ и другим дипломатическим сотрудникам посольства", - цитирует его "Интерфакс".

Ранее руководство парламента Королевства ограничило доступ официальным представителям России в Великобритании в здание парламента страны.

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