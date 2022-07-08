Власти Москвы обеспечат безопасность граждан при проведении Курбан-байрам

8 июл. 9:55

Более 5,3 тыс сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность в местах проведения мероприятий в честь религиозного праздника мусульман Курбан-байрам 9 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Службу будут нести около 2,3 тыс. сотрудников полиции, свыше 1,8 тыс. представителей Федеральной службы войск национальной гвардии. Им будут помогать 200 волонтеров и работников частных охранных структур", - говорится в сообщении.

Уточняется, что территории, которые прилегают к объектам проведения религиозных мероприятий будут обследованы кинологами со служебными собаками с последующим взятием их в режим.