Кондиционеры становятся причиной раздора в офисах Краснодара

8 июл. 10:04

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что в краснодарских офисах часто случаются конфликты из-за температурного режима кондиционеров.

Периодически в офисе происходят стычки из-за кондиционеров, рассказали 25% жителей Краснодара, чаще на такие ссоры жалуются женщины (34%). Половина (49%) офисных сотрудников города сообщили, что не участвовали в подобных конфликтах и не были им свидетелем.

Также опрос показал, что в этом году в кубанских офисах ссоры из-за температурного режима кондиционера стали происходить чуть реже, чем в прошлом.