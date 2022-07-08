"Сахарные" мошенники обманывают жителей Казахстана

8 июл. 9:50

В Казахстане в связи с дефицитом сахара, резко выросшими ценами и наступлением сезона заготовок активизировались "сахарные" мошенники, сообщает телеканал "Астана ТВ".

Злоумышленники на сайтах объявлений предлагают дефицитный сахар по низкой цене - 250-300 тенге за кг. В Уральске в полицию обратились уже двое потерпевших.

Связаться с "продавцами" можно в ватсап, там они сообщают, что сахар продается только оптом, заключают договоры, представляют документы, а также высылают фото продукта. Затем просят перевести оплату, но сахар до клиентов так и не доходит.

"Беседуют с клиентами и сообщают, что вам необходимо отправить такую-то сумму, примерно 30 тысяч тенге, и мы отправим на ваш адрес 5 мешков сахара. <…> После чего наши жители отправляют деньги, а мошенники блокируют", - поделился оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Западно-Казахстанской области Ильяс Муканов.