Катар запретит продажу алкоголя на стадионах во время ЧМ-2022

8 июл. 9:47

Продажа алкогольных напитков на стадионах во время чемпионата мира в Катаре будет запрещена, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Планы еще дорабатываются, но на данный момент ситуация такова, что фанаты смогут выпить пива до входа на территорию стадиона и после выхода с нее, но на аренах в ходе матчей оно продаваться не будет", – пишет издание.

При этом продажа алкоголя в течение ограниченного времени будет осуществляться в определенных частях основной фан-зоны ФИФА в Дохе. Также спиртные напитки будут реализовываться еще в нескольких специально отведенных местах.