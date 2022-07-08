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Лавров: на неудобные вопросы получил оголтелую русофобию

Лавров: на неудобные вопросы получил оголтелую русофобию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что на ряд нелицеприятных вопросов странам Запада Россия не получила ответа.

"Несмотря на поведение наших западных коллег, которых, кстати, практически не поддержали в таком запале участники от развивающих стран, была полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западными коллегам", - цитирует его РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что в ответах получил лишь "оголтелую русофобию, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых проблемах в мировой экономике и финансах".

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