Лавров: на неудобные вопросы получил оголтелую русофобию

8 июл. 9:30

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что на ряд нелицеприятных вопросов странам Запада Россия не получила ответа.

"Несмотря на поведение наших западных коллег, которых, кстати, практически не поддержали в таком запале участники от развивающих стран, была полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западными коллегам", - цитирует его РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что в ответах получил лишь "оголтелую русофобию, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых проблемах в мировой экономике и финансах".