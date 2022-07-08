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Лавров прокомментировал уход Джонсона

Лавров прокомментировал уход Джонсона

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сообщение об отставке главы британского правительства Бориса Джонсона.

По словам главы российской дипломатии, Джонсон держался за власть ради карьеры, содействовал изоляции России, в итоге партия изолировала его самого.

"Ушел - и ушел. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона", - сказал Лавров по итогам заседания глав МИД стран G20.

Дипломат также отметил, что Джонсон всей своей деятельностью доказал, что "гонится прежде всего за внешними эффектами".

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