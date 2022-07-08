Лавров прокомментировал уход Джонсона

8 июл. 9:26

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сообщение об отставке главы британского правительства Бориса Джонсона.

По словам главы российской дипломатии, Джонсон держался за власть ради карьеры, содействовал изоляции России, в итоге партия изолировала его самого.

"Ушел - и ушел. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона", - сказал Лавров по итогам заседания глав МИД стран G20.

Дипломат также отметил, что Джонсон всей своей деятельностью доказал, что "гонится прежде всего за внешними эффектами".