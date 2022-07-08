Кисида: состояние Абэ остается крайне тяжелым

8 июл. 9:19

Глава правительства Японии Фумио Кисида рассказал о состоянии экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ.

"Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое", - сказал Кисида в ходе пресс-конференции, сдерживая слезы.

Нападение на Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Политик был ранен в шею, в него дважды стреляли сзади.

Местным СМИ сообщают, что сразу после ранения Абэ был в сознании, однако во время транспортировки, его состояние стало критическим, была зафиксирована остановка сердца.

Стрелок арестован, это 41-летний Тэцуя Ямагами, до 2005 года он в течение трех лет служил в морских силах самообороны Японии, в настоящее время его род занятий неизвестен.