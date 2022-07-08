Участник Отечественной войны Азербайджана спас пермяка

8 июл. 9:05

Это случилось в Перми, на улице 1905 года. Вечерело. На лавке недалеко от трамвайной остановки сидел человек. Голова и руки его были в крови. Сколько он находился в таком состоянии, неизвестно. Спешащие с работы люди проходили мимо.

В это время домой возвращался и 24-летний Сахиб Бекдамиров с другом. Увидев истекающего кровью мужчину, Сахиб резко затормозил. Друг вызвал скорую, а Бекдамиров, зная, что врачи ехать могут долго, побежал в ближайшую аптеку за бинтами. Человек с разбитой головой потерял много крови и уже начинал терять сознание. Помощь требовалась незамедлительная.

Сахиб сделал пострадавшему перевязку сумев остановить кровь. Тут подоспела и бригада скорой. Человек был спасен. О том, что все обошлось, Бекдамиров узнал, когда утром начал обзванивать больницы, чтобы справиться о здоровье спасенного им человека.

Милосердие – это врожденное; скорость реакции – отработанное; в вот умению оказывать первую медицинскую помощь Сахиб, уроженец Баку, научился в армии, когда принимал участие в освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации в ходе 44-дневной войны 2020 года.

"Когда помогал мужчине, даже не думал, что попаду в новости. Помогал ему от чистого сердца. Думал только о том, чтобы он остался жив", – цитируют СМИ попавшего в заголовки новостей Бекдамирова.