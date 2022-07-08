"Победа в Отечественной войне продолжает вдохновлять Азербайджан" (ВИДЕО)

8 июл. 8:58

Автор памятника "Железный кулак" Эльвин Манафов поделился с журналистами тем, как победа Азербайджана в Отечественной войне вдохновила его на создание монумента.

"Во время Второй Карабахской войны я дал себе слово, что, если останусь в живых, непременно воплощу слова Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева в произведении искусства", - поделился он в беседе с Report.

Далее Эльвин Манафов рассказал о том, что создал памятник в течение 21 дня за свой счет: "Я - скульптор-самоучка. На создание памятника меня вдохновила наша победа в 44-дневной войне. На поле боя мне довелось услышать выступление президента Азеобайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Это выступление произвело на меня неизгладимое впечатление", - рассказал он.

"Вдохновленный словами главы государства, я дал себе слово воплотить их в произведении искусства. Не впечатлиться и не вдохновиться было просто невозможно. Все, от мала до велика, были единым целым. Народ сплотился вокруг президента Ильхама Алиева", - приводит слова собеседника информагентство.

Эльвин Манафов – участник Отечественной войны. Распоряжением президента Ильхама Алиева он удостоен медали "За освобождение Кяльбаджара".