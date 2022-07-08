Вредно ли не есть в жару

8 июл. 8:45

Снижение аппетита в жаркие дни – абсолютно нормальный физиологический процесс, сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук, Михаил Гинзбург.

По его словам, это связано с процессами терморегуляции в организме. Лучше не заставлять себя есть, а уделять больше внимания питьевому режиму. При этом Гинзбург подчеркнул, что необходимо отказаться от употребления газированных и алкогольных напитков.

"Это может быть момент сезонного детокса, оздоровления. Считается, что снижение калорийности на какой-то период омолаживает организм, очищает клетки. Этому явлению дали название аутофагия, когда организм как бы "подъедает" то, что накопил лишнего", - приводит слова специалиста радио Sputnik.