Власти Японии прокомментировали нападение на экс-премьера Абэ

8 июл. 8:29

Власти Японии решительно осудили нападение на бывшего премьера страны Абэ, назвав этот акт "варварством". С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"В настоящее время состояние Абэ неизвестно. Детали уточняются. Подобные варварские действия абсолютно неприемлемы. Мы выступаем с решительным осуждением", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Мацуно добавил, что в настоящее время все министры, которые находятся в поездках по стране в рамках предвыборной кампании, получили наказ немедленно вернуться в Токио.

Представители различных политических партий также выразили решительное возмущение случившимся.