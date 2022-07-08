Путин: в России хорошие виды на урожай

8 июл. 7:42

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российские аграрии ожидают хорошего урожая зерновых.

"У нас хорошие виды на урожай, где-то 130 млн тонн [зерна] будет. Это заметный объем, если иметь в виду, что в мире производится 800 млн тонн <...>, у нас 130. Это прилично", - сказал глава российского государства.

По его словам, РФ сохраняет первое место по экспорту пшеницы. "А по зерновым в прошлом году) где-то было свыше 40 млн тонн, а в этом сельхозгоду будет 50 как минимум", - добавил Владимир Путин.