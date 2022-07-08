Вернутся ли ковидные ограничения в РФ?

8 июл. 7:32

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов сообщил о том, что в настоящее время на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мир вводить какие-то ограничения в России необходимости нет.

"Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и вводить какие-то ограничения необходимости нет", - выразил мнение он, не исключив при этом, что ситуация с заболеваемостью в стране может измениться.