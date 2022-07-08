Совершено покушение на жизнь экс-главы правительства Японии Синдзо Абэ

8 июл. 7:00

Правительство Японии создало кризисный штаб в связи с совершенным в пятницу, 8 июля, покушением на экс-премьера Синдзо Абэ, заявил генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Абэ подвергся нападению во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Политик был ранен госпитализирован без сознания. В пожарном управлении префектуры сообщили, что он находится в "состоянии остановки сердца и легких", то есть клинической смерти, передает ТАСС.

По информации правоохранителей, политику выстрелили в спину из дробовика. Нападавший задержан, им оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами. В настоящее время полиция допрашивает его, мотивы остаются неизвестными. МИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.

"Мы потрясены и решительно осуждаем произошедшее", - сказал Мацуно.