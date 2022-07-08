Зеленский: США недостаточно поддерживают Украину

8 июл. 6:55

США делают недостаточно для поддержки Киева, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Соединенные Штаты помогают Украине, много помогают, но этого недостаточно для того, чтобы победить", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

Далее Зеленский, подчеркнул, что украинская сторона хотела бы увеличения этой помощи. "Мы бьемся за свою территорию, мы не хотим, чтобы люди из других стран бились за нашу территорию. Но США являются мировой экономикой и могут помочь нам как оружием, так и финансами", - добавил глава украинского государства.