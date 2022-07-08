Саудовская Аравия приняла миллион паломников

8 июл. 1:45

Один миллион паломников стали участниками хаджа к святым местам ислама в Мекке и Медине в Саудовской Аравии в этом году.

По словам эмира Мекки принца Халед аль-Фейсала, в первый день выполнения основных обрядов хаджа не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом. "Несмотря на пандемию, паломничество не прекращалось эти два года, хоть и проводилось в значительно ограниченном масштабе. В этом году мы повысили квоту до 1 млн паломников из королевства и зарубежья и запустили интегрированную систему оказания услуг, что облегчит выполнение правоверными испытаний и поможет людям обезопасить себя", - сказал он.