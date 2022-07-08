КБР принимает чемпионат России по альпинизму в техническом классе

8 июл. 6:05

В альпинистском лагере "Безенги" в Черекском районе Кабардино-Балкарии состоялось открытие чемпионата России по альпинизму в техническом классе, сообщил главный судья соревнований, судья всероссийской категории, заслуженный мастер спорта по альпинизму Валерий Першин.

По его словам, участниками соревнований стали команды из разных регионов страны.

"Сейчас, в соответствии с рейтингом команд, идет выбор маршрутов, подготовка к выходу в высокогорную зону, и далее будут совершаться восхождения", - приводит слова собеседника ТАСС.