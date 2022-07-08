РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Приговор бывшим главам ФИФА и УЕФА вынесут 8 июля

Приговор бывшим главам ФИФА и УЕФА вынесут 8 июля

Швейцарский суд города Беллинцона вынесет сегодня приговор бывшему президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефу Блаттеру и экс-главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини по делу о мошенничестве. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Оглашение приговора 86-летнему швейцарцу и 66-летнему французу намечено 10:00 по местному времени (11:00 мск), передает агентство "Р-Спорт".

Бывшим чиновникам грозит до пяти лет лишения свободы или крупный денежный штраф.

Приговор бывшим главам ФИФА и УЕФА вынесут 8 июля
1255 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version