Приговор бывшим главам ФИФА и УЕФА вынесут 8 июля

8 июл. 3:25

Швейцарский суд города Беллинцона вынесет сегодня приговор бывшему президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефу Блаттеру и экс-главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини по делу о мошенничестве. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Оглашение приговора 86-летнему швейцарцу и 66-летнему французу намечено 10:00 по местному времени (11:00 мск), передает агентство "Р-Спорт".

Бывшим чиновникам грозит до пяти лет лишения свободы или крупный денежный штраф.