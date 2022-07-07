Новый крупный индустриальный парк создадут в Дагестане

7 июл. 23:55

Еще один крупный индустриальный парк появится в черте города в Махачкале, рассказали в пресс-службе правительства Дагестана.

Соответствующее постановление подписал глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Присвоить статус "Индустриальный (промышленный) парк "Эльдаг" территории городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" площадью 5,9 га для размещения производства промышленной продукции и комплектующих изделий в пределах границ земельных участков, указанных в приложении к настоящему постановлению", - цитирует его "Интерфакс".

Контролировать исполнение постановления будет министерство промышленности и торговли Дагестана. Кроме того, региональным органам исполнительной власти совместно с администрацией Махачкалы дано поручение содействовать в реализации проекта создания парка "Эльдаг" и инвестпроектов на его территории.