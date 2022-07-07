Саудовская Аравия приняла миллион паломников

7 июл. 23:50

В хадже к святым местам ислама в Мекке и Медине в Саудовской Аравии участвует 1 млн паломников. Об этом сообщил эмир Мекки принц Халед аль-Фейсал.

При этом он подчеркнул, что в первый день выполнения основных обрядов хаджа не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

"В этом году мы повысили квоту до 1 млн паломников из королевства и зарубежья и запустили интегрированную систему оказания услуг, что облегчит выполнение правоверными испытаний и поможет людям обезопасить себя", - цитирует эмира Мекки ТАСС.

Он также напомнил, что в предыдущие два года, несмотря на пандемию COVID-19, паломничество не прекращалось, хоть и проводилось в значительно ограниченном масштабе.

Напомним, в 2021 году Саудовская Аравия ограничила число участников хаджа до 60 тыс, а в 2020 году - до 1 тыс.