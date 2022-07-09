Греция намерена противостоять турецким дронам с помощью израильских технологий

Греция начала секретную установку системы защиты от турецких дронов с использованием израильских технологий на случай внезапной атаки, пишет Middle East Monitor. Корреспондент греческой газеты Kathimerini Василис Недос пишет, что Афины за последние два месяца создали ”надежный зонтик против БПЛА противника”, в частности, на островах и в важных регионах страны.

Созданная и произведенная израильской оборонной компанией Advanced Defence Systems система Drone Dome глушит сигналы и вмешивается в работу GPS дронов, таким образом их нейтрализуя. По сообщениям, система также может сбивать беспилотники с помощью невидимого лазера мощностью 10 кВт.

Компания, которая втайне предоставила систему Греции, придерживается политики неразглашения в отношении своих клиентов, а также предоставляет кастомизированные версии вооружений, как, вероятно, в случае с Афинами. ”Основа оборонного комплекса - версия системы защиты от БПЛА, которая используется в израильской Drone Dome, адаптированная под нужды и геологические особенности островов и прибрежных районов Греции”, - уточняет Недос.

Развертывание системы происходит в период усиления напряженности между Грецией и Турцией, в частности по вопросу морских границ и милитаризации Эгейских островов Афинами. Хотя система может сбивать БПЛА, в мирное, хоть и напряженное, время она исполняет функцию мониторинга военной активности и защиты греческого воздушного пространства от турецких дронов.

Турецкие беспилотники, в частности, Bayraktar TB2, завоевали всемирную популярность за прошедшие два года, доказав свою эффективность в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе в 2020 году. С тех пор Анкара предлагает свои БПЛА союзникам для повышения эффективности собственной оборонной промышленности и укрепления влияния в регионе и за его пределами.

Греция обеспокоена растущими военными и оборонными возможностями Турции, в связи с чем и создает системы защиты для противостояния в случае потенциального столкновения с турецкими беспилотниками. То, что Израиль предоставил Греции систему Drone Dome свидетельствует о растущем оборонном сотрудничестве между Афинами и Тель-Авивом, пишет Middle East Monitor. В прошлом году страны подписали оборонное соглашение стоимостью $1,68 млрд - крупнейшие в истории двусторонних отношений государства. В рамках контракта Греции будут предоставлены учебные тренировочные самолеты М-346, а на территории страны открыта летная школа. Через три месяца после этого страны подписали еще одно военно-техническое соглашение на сумму $1,65 млрд.