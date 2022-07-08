Нефтяные рынки на взводе из-за возможной гражданской войны в Ливии 

Мировые нефтяные рынки замерли в ожидании возможной гражданской войны в Ливии: в восточном городе Тобрук демонстранты подожгли здание Палаты представителей, а протестующие в Триполи требуют действий против вооруженных боевиков. Кроме того, в стране усиливается инфляция, а граждане страдают от перебоев в электроснабжении.

Oil Price отмечает, что с середины апреля этого года основные нефтяные месторождения и порты были закрыты из-за протестов, возникших в связи с политическим кризисом. Противоборствующие партии пытаются получить контроль над нефтяными предприятиями и доходами. До этих событий Ливия добывала 1,2 млн баррелей в день. Сегодня страна производит на 85% меньше, при этом точных данных нет, поскольку министерство нефти и Национальная нефтяная компания Ливии не согласовывают данные.

Ливийский Центральный банк в Триполи заявляет, что страна официально потеряла $3,5 млрд в первой половине года из-за закрытия месторождений в связи с протестами, возникшими из-за политического тупика в стране. За первые полгода 2022 года Ливия заработала 37,5 млн динаров на продаже нефти. Это на 100 млн динаров меньше по сравнению с пятью первыми месяцами прошлого года.

Переговоры между соперничающими идут в Каире и Женеве. Рамочное соглашение с целью проведения свободных и честных выборов по-прежнему не выработано. ”Есть множество причин, по которым негодующие ливийцы хлынули на улицы. Но основная из них - неспособность политиков достичь консенсуса и отказаться от борьбы друг с другом, из-за которой страдает благополучие обычных граждан”, - говорит ливийский академик и писатель Ахмед Майуф.

Основной вопрос - нефтяное производство и доходы

В связи с возникшей ситуацией чиновники из ООН и США недавно предложили передать контроль над нефтяными доходами Ливии третьим лицам, чтобы обеспечить справедливое их распределение и выход из тупика. Советник ООН по Ливии Стефани Уильямс на прошлой неделе призвала к созданию временного механизма по управлению нефтяными доходами, предупредив, что борьба за власть может длиться бесконечно. Такое решение предусматривает назначение иностранного доверенного лица, которое будет осуществлять надзор за нефтяным благосостоянием Ливии. Американский посол в Ливии Ричард Норланд сделал аналогичное предложение.