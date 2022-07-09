Египет надеется на помощь стран Персидского залива в споре за воды Нила

Египет активизировал контакты со странами Персидского залива, чтобы заручиться поддержкой по вопросу строительства гидроэлектростанции на Голубом Ниле, главном притоке реки Нил, хотя заявлений и поддержки общественности может быть недостаточно, чтобы вернуть Эфиопию за стол переговоров, пишет Al-Monitor. Каир продолжает добиваться вмешательства стран Персидского залива, чтобы оказать давление на Аддис-Абебу и достичь общего понимания относительно эксплуатации "Плотины великого возрождения Эфиопии", не нанося ущерба своим интересам, так как 85% воды, которая течет через Египет - это именно воды Голубого Нила.

За последние две недели президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заметно активизировал свои контакты со странами Персидского залива: 21 июня Сиси принял в столице Египта наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, 25 июня в Каир приехал эмир Катара шейх Тамима бен Хамада Аль Тани, 28 июня сам Сиси направился в Оман, а на следующий день в Бахрейн. Дипломатические усилия Сиси связаны с тем, что Эфиопия готовится к третьему этапу заполнения водохранилища в одностороннем порядке, на что две страны, расположенные ниже по течению, Египет и Судан, не соглашались.

Вопрос плотины был ключевым во время недавней серии переговоров между Египтом и странами Персидского залива, также были затронуты пути расширения сотрудничества для защиты национальной безопасности Египта и арабских стран от внешних провокаций и вызовов. Кроме того, страны Персидского залива выразили полную поддержку Египту в его споре с Эфиопией о плотине.

Согласно совместному заявлению, опубликованному по окончании встречи Сиси и Мухаммеда бин Салмана, наследный принц Саудовской Аравии подтвердил полную поддержку водной безопасности Египта как неотъемлемой части водной безопасности арабских стран. Он также призвал Эфиопию не предпринимать односторонних мер в отношении заполнения и эксплуатации ГЭС и подчеркнул важность возобновления переговоров с Египтом и Суданом для достижения юридического соглашения.

Выступая на совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой Самехом Шукри, который сопровождал Сиси во время его визита в Манаму 29 июня, министр иностранных дел Бахрейна Абдулатиф аль-Заяни сказал, что король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа подтвердил во время встречи с президентом Египта свою полную солидарность с мерами, направленными на защиту национальной безопасности Египта.

Несмотря на односторонние действия Эфиопии, связанные с эксплуатацией и заполнением плотины, Египет по-прежнему привержен дипломатическому решению спора и переговорам, поскольку считает, что это единственный способ урегулирования юридических и технических споров в соответствии с Декларацией о принципах совместного использования вод Нила, подписанной между Египтом, Судан и Эфиопия в марте 2015 года. В то же время Египет, похоже, придерживается жесткой риторики, когда дело доходит до нарушения его исторических прав на воды Нила.

Заместитель руководителя Центра политических и стратегических исследований "Аль-Ахрам" Айман Абдул Вахаб сказал: "Арабский регион переживает множество изменений, которые требуют общей арабской позиции в отношении проблем безопасности, экономических и политических проблем, чего Каир стремится достичь путем формулирование таких позиций и достижения взаимопонимания, защищающего интересы Египта по ряду вопросов, наиболее важным из которых является вопрос плотины".

"Действия Египта и арабских стран могут не ограничиваться формированием единой позиции только по вопросу плотины, они могут касаться и более комплексных вопросов, в том числе арабской продовольственной безопасности, энергетики, кризисов в Судане и странах Африканского рога. Сейчас в интересах Персидского залива урегулировать любой региональный спор, способный нанести ущерб его собственным интересам в регионе", - продолжил он. "Позитивных политических заявлений недостаточно, чтобы изменить позицию или разрешить кризис, поскольку ситуация требует реальных мер, чтобы заставить Эфиопию занять более гибкую позицию по вопросу плотины", - добавил Абдул Вахаб.

Вопрос плотины всегда стоял на повестке дня Египта во время его контактов с арабскими странами. Лига арабских государств выступила с несколькими заявлениями в поддержку интересов и прав Египта и Судана на реке Нил и против любых односторонних действий и угроз со стороны Эфиопии. Тем не менее, несмотря на общественную поддержку арабами позиции Египта по проблеме плотины, страны Персидского залива продолжали инвестировать в страны Африканского Рога, особенно в Эфиопию, в рамках своих усилий по повышению продовольственной безопасности в регионе Персидского залива в свете украинского кризиса. Инвестиции стран Персидского залива в Эфиопию, особенно Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, в основном сосредоточены на сельскохозяйственном и производственном секторах. Ряд этих проектов реализуется на эфиопских землях, орошаемых водами Нила.

Между тем государства Персидского залива сыграли ключевую роль в урегулировании региональных конфликтов в странах Африканского Рога. В 2018 году Саудовская Аравия сыграла важную роль в нормализации эфиопо-эритрейских отношений, поскольку именно там было подписано мирное соглашение между двумя странами. ОАЭ также пытались выступить посредником в прекращении эфиопско-суданского конфликта по поводу приграничного района Аль-Фашка. Но эти посреднические усилия пока не принесли результатов.

"Саудовская Аравия и Катар обладают мощными инструментами для вмешательства, посредничества и разрешения спора между Египтом, Суданом и Эфиопией по вопросу вод Нила, учитывая их хорошие отношения со всеми сторонами конфликта", - сказала египетская журналистка Сабах Мусса. "Я не ожидаю, что роль ОАЭ будет успешной, поскольку их попытки урегулировать пограничный спор между Суданом и Эфиопией не увенчались успехом, и это может быть причиной того, что Эмираты не объявили о какой-либо позиции Эмиратов в поддержку Египта в конфликте с Эфиопией", - считает она. "Что касается египетско-катарского сближения, то оно могло бы подтолкнуть Катар к тому, чтобы занять сторону Египта и Судана. Еще более важно принять меры по оказанию давления на администрацию Эфиопии, добиться более гибкой позиции и сотрудничества в заполнении и эксплуатации плотины", - добавила журналистка.

Третий этап заполнения водохранилища намечен на этот год. Тем временем политические контакты со странами Персидского залива по-прежнему зависят от объявления решительных мер по вопросу плотины, которые выходят за рамки дипломатических заявлений о солидарности.