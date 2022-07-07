День ВМФ в Дагестане отпразднуют парадом кораблей 

7 июл. 23:26

Парад кораблей Каспийской флотилии, приуроченный к празднованию Дня Военно-морского флота, пройдет 31 июля в Каспийске, сообщает пресс-служба мэрии города.

"31 июля жители и гости Каспийска смогут насладиться зрелищным представлением на воде. По традиции в день ВМФ России военнослужащие Каспийской флотилии проведут парад кораблей", - сказано в сообщении.

Зрители увидят имитацию боевых действий по защите береговых границ, ракетные пуски по целям условного противника. "В мероприятии будут задействованы десятки кораблей, катеров и судов, техника, авиация, артиллерийские орудия и системы залпового огня", - отметили в пресс-службе.

Праздник завершится концертом с участием артистов Ансамбля песни и пляски Южного военного округа, а также певцов дагестанской эстрады.