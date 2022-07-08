Кто заменит Бориса Джонсона на посту британского премьера?

Вчера Борис Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии, тем самым положив начало процессу избрания нового премьера после того, как десятки министров покинули правительство, погрязшее в скандалах, пишет Times of Israel. ”Очевидно, что парламентская Консервативная партия желает избрать нового лидера, и соответственно, нового премьер-министра”, - заявил Джонсон, выступая на Даунинг-стрит 10.

58-летний Джонсон решил сложить с себя полномочия после того, как несколько высокопоставленных чиновников из его команды уволились в знак протеста. Джонсон добавил, что останется в должности до тех пор, пока ему не будет найдена замена. Есть несколько возможных преемников, но явного фаворита нет.

Риши Сунак

Первый в Великобритании канцлер Казначейства индийского происхождения, который уволился в четверг, до сих пор был фаворитом. Однако его шансы снизились в связи с возникшими вопросами по поводу его личного благосостояния и налогов, которые платит его семья. Его отставка рассматривается как предпосылка к возвращению в качестве лидера страны. 42-летний Сунак пользуется популярностью в социальных сетях и завоевал доверие, укрепив экономику во время пандемии. Однако отказ от предоставления большей поддержки в условиях кризиса стоимости жизни навредил его имиджу.

Джереми Хант

Бывший министр иностранных дел и здравоохранения 55-летний Джереми Хант, называющей себя ”серьезной альтернативой”, проиграл Джонсону в борьбе за высший пост в 2019 году. В прошлом месяце Хант сделал едва завуалированный намек, заявив, что Джонсону ”электорат больше не доверяет, и на следующих выборах мы проиграем”. Но владеющему в совершенстве японским Ханту не хватает харизмы Джонсона. Его работа в качестве министра здравоохранения до начала пандемии была подвернула резкой критике союзниками Джонсона.

Лиз Трасс

46-летняя министр иностранных дел, популярная среди членов Консервативной партии, вызывает симпатию своей открытостью и готовностью присоединиться к политической атаке. Однако ее взгляды вызывают вопросы. В феврале, например, она призывала британцев ехать воевать на Украину. Критики утверждают, что они слишком активно стремится к лидерству. Когда она возглавляла министерство внешней торговли, некоторые члены парламента называли управление ”министерством инстаграма Трасс” из-за ее частых постов в соцсетях. На этой неделе она покинула саммит министров иностранных дел G20, чтобы вернувшись в Вестминстер, выступить в четверг с заявлением.

Саджид Джавид

Джавид, покинувший пост министра здравоохранения во вторник, до этого в 2020 году ушел в отставку с поста министра финансов. 52-летний политик - сын пакистанского иммигранта-водителя, которому удалось стать амбициозным банкиром. Как и в случае с Сунаком, его личное благосостояние и налоги вызывают вопросы.

Бен Уоллес

52-летний министр обороны едва ли не лидирует в качестве предпочитаемого следующего премьер-министра в ряде опросов среди тори, благодаря своей роли в украинском кризисе. Бывший офицер армии и союзник Джонсона не стремится возглавить партию, но считается открытым и компетентным управленцем.

Надхим Захави

Новый министр финансов, 55-летний Надхим Захави, был оценен по достоинству за проведение вакцинации в Великобритании до того, как возглавил министерство образования. Захави - бывший беженец из Ирака, который приехав в Великобританию, не знал английского. До того как прийти в политику он основал известную аналитическую компанию YouGov. Но его благосостояние также вызывает вопросы, в частности, его требование выделения парламентских средств на оплату личных конюшен.

Том Тугендхат

Бывший офицер армии, 49-летний член парламента возглавляет влиятельный комитет по иностранным делам. Тугендхат заявил, что будет участвовать в гонке за высший пост, однако особой симпатии между ним и лоялистами Джонсона нет. Жестко настроенный против Китая, он раскритиковал решение правительства вывести войска из Афганистана.

Пенни Мордонт

49-летняя Мордонт стала первой женщиной на посту министра обороны Великобритании. В настоящее время она Младший министр по торговой политике страны. Резервист Королевского флота, скорее всего, будет участвовать в предвыборной гонке, но едва ли победит. Поддержавшая Брексит ключевая фигура кампании Leave 2016 года, она считается потенциальным кандидатом большинства, который может получить поддержку враждующих фракций Консервативной партии.

Доминик Рааб

Заместитель премьер-министра и министр юстиции 48-летний Доминик Рааб руководил страной, когда Джонсон, болевший коронавирусом, находился в реанимации в 2020 году. Бывший юрист и обладатель черного пояса по карате Рааб считается надежным союзником. Однако его перевод на должность министра юстиции с должности министра иностранных дел рассматривается как понижение в связи с тем, что он не смог сразу же прервать отпуск, когда Кабул, захватили талибы (Талибан – движение, запрещенное в РФ).

Суэлла Браверман

В среду Генеральный атторней Суэлла Браверман заявила, что намерена принять участие в выборах нового главы партии, одновременно с этим призвав Джонсона уйти. Сторонница Брексита 42-летняя Браверман едва ли сможет возглавить партию, однако она популярна среди консерваторов за свой евроскептицизм. Она одна из 28 так называемых ”спартанцев” - тори, которые отказались поддержать сделку Терезы Мэй по Брекситу все три раза, когда она была представлена в парламенте.