Шахназаров: в России нужно снимать по 300 фильмов в год

7 июл. 23:14

Уход голливудского кино с российского рынка открывает перспективы отечественным кинематографистам, но для это нужно действовать и снимать больше фильмов, считает режиссер, народный артист России, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

В интервью ТАСС он рассказал, что нужно, чтобы российское кино поднялось на качественно новый уровень. "Для этого надо произвести реорганизацию самого процесса кинопроизводства. Российский кинематограф вышел из советской системы, но в настоящую рыночную не перешел - вот и болтается посередине. До 24 февраля это все как-то работало, но сейчас так не получится. Необходимо наращивать производство кино. Мы создаем около 100 картин в год, а нужно минимум 300. Все возможно, но систему надо менять", - отметил режиссер.

По его словам, советское кино с точки зрения художественности было выше, чем российское, многие фильмы актуальны и сегодня, потому они возвращаются в прокат.

Сейчас российские кинотеатры оказались в непростой ситуации с уходом Голливуда. Шахназаров отмети, что отечественный прокат фактически полностью контролировался американцами. "Прокатчики привыкли, что им дают картины, их дублируют, рекламируют и т.д. Сейчас надо действовать, искать новые рынки — Китай, Азия, Латинская Америка, даже некоторые страны Европы. Нужно переориентироваться", - уверен глава "Мосфильма".