Грузинские и армянские клубы провели первые матчи в квалификации Лиги Конференций

7 июл. 22:57

Вечером 7 июля проходят матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций.

В Тбилиси состоялась встреча между местным "Динамо" и эстонским "Пайде". Победу со счетом 3:2 одержали гости.

Также уже завершился матч в финском Куопио, где местный КуПС переиграл горийскую "Дилу" (2:0).

Еще один клуб из Грузии – "Сабуртало" – принимал на своем поле албанский "Партизани". Встреча закончилась победой гостей со счетом 1:0.

В четверг также провели свои матчи два армянских клуба. "Алашкерт" дома одержал победу над мальтийским "Хамрун Спартанс", а "Арарат" потерпел в гостях поражение от македонского клуба "Шкендия-79".