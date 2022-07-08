В российский прокат выйдут три фильма с Каннского кинофестиваля

8 июл. 0:29

Российские кинопрокатчики договорились о показе некоторых европейских фильмов в стране, сообщили A-one и "Меджик фильм" на тематическом круглом столе на "Креативной неделе".

На Каннском кинорынке были приобретены права на комедию Луи Гарреля "Невиновный" и драму Дави Чоу "Возвращение в Сеул" совместного производства Франции, Германии и Бельгии, рассказал представитель A-one.

Также в России будет показан обладатель Грин-при жюри Каннского кинофестиваля 2022 года триллер "Звезды в полдень" режиссера Клэр Дени, об этом сообщил представитель "Меджик фильм".

Даты начала проката фильмов пока неизвестны.