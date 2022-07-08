В КЧР рассказали о реконструкции более 150 км электролиний 

8 июл. 3:34

Специалисты провели реконструкцию 156 км линий электропередачи (ЛЭП) в Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

Уточняется, что работы по реконструкции проводились, в том числе в Карачаевском районе, где из-за отсутствия в большинстве населенных пунктов газоснабжения фиксируется высокое энергопотребление.

"В ходе реализации программы снижения потерь электроэнергии специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" завершили реконструкцию 156 км линий электропередачи 0,4-10 кВ", - приводит сообщение ТАСС.

"В ходе работ здесь заменено 6 215 износившихся опор и 156 км провода на самонесущий изолированный (СИП)", - добавили в пресс-службе.