В Чечне зарегистрирован первый резидент ОЭЗ "Грозный" 

7 июл. 22:29

Компания "ТеплоЭнергоКомплекс" официально стала первым резидентом на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" в Чечне, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.

По его словам, предприятие будет выпускать генераторные вакуумные выключатели. "Компания является инициатором инвестиционного проекта по строительству завода по производству генераторных вакуумных выключателей по инновационной технологии концерна "Сименс", - приводит слова собеседника ТАСС.

Далее Шаптукаев отметил, что на производстве планируется создать 51 рабочее место, из них 30 – высокопроизводительных. Завод будет выпускать 36 единиц генераторных вакуумных выключателей в год.